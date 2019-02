Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsfehler

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 27.02.2019 gegen 10:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda (71, m, deutsch) die Hohe Straße in Pößneck in Richtung Orlamünder Straße. Er hatte die Absicht nach links in die Orlamünder Straße einzubiegen. Der Fahrer hielt zunächst an und ließ zwei von links kommende, vorfahrtsberechtige Fahrzeuge vorbei. Danach setzte er zum Linksabbiegen an und übersah einen weiteren Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Personen wurden dabei nicht verletzt.

