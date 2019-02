Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Piesau hatte technische Ursache

Piesau (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses am Dienstagabend in Piesau, konnte die Kriminalpolizei Saalfeld heute die Ursache ermitteln. Laut jetzigen Ermittlungsergebnissen hatte der Brand eine technische Ursache. Offenbar führte ein Hitzestau in dem Objekt zu einem Schwelbrand. Somit handelte es sich nach den vorliegenden Erkenntnissen um keine Brandstiftung.

