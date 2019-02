Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht!

Rudolstadt (ots)

Dringend Zeugen sucht die Polizei Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag letzter Woche in Rudolstadt ereignete. Dabei soll ein noch unbekannter Autofahrer am Abend mit seinem PKW einen entgegenkommenden Volvo gerammt und hohe Sachschäden verursacht haben. Das Ganze trug sich am Bayreuther Platz zu. Gegen 21.20 Uhr befuhr der Unbekannte mit einem dunklen Geländewagen oder Van die Caspar-Schulte-Straße in Richtung Keilhauer Straße. Dabei soll er laut ersten Zeugenaussagen straßenmittig gefahren sein. Als vor ihm aus der Sigismundstraße ein Volvo C30 in Richtung Bayreuther Platz einbog, kam es zu einer heftigen Kollision beider Fahrzeuge. Obwohl bei dem Volvo die gesamte linke Fahrzeugfront eingedrückt wurde und Schäden von mehreren Tausend Euro entstanden, sei der Unbekannte einfach in Richtung Keilhauer Straße geflüchtet. Der 20-jährige Volvofahrer blieb zum Glück unverletzt und verständigte die Polizei. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Trotz umgehender Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallbeteiligte jedoch flüchten. Deshalb werden nun weitere Zeugenhinweise zum Fahrer und zum Fahrzeug gesucht. An dem betroffenen Fahrzeug müssten bei dem Unfall ebenfalls deutliche Schäden an der linken Front entstanden sein. Informationen zur Klärung der Unfallflucht nehmen die Saalfelder Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

