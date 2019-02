Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsschild umgefahren

Leutenberg (ots)

Ein Verkehrsschild fuhr ein Autofahrer heute Morgen in Leutenberg auf der B90 um. Der 38-Jährige war gegen 02.30 Uhr in der Saalfelder Straße unterwegs, als er offenbar auf Grund von Unachtsamkeit mit seinem VW in Richtung Fahrbahnmitte geriet. In der Folge übersah und überrollte er eine Verkehrsinsel in Höhe der Feuerwehr und beschädigte dabei die dort angebrachten Verkehrszeichen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Autofahrer blieb zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell