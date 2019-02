Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann klettert auf Balkone

Saalfeld (ots)

Besorgte Anwohner verständigten letzte Nacht die Polizei, als ein verdächtiger Mann gegen 23.00 Uhr versuchte, die Fassade eines Wohnblockes im Saalfelder Ortsteil Gorndorf hochzuklettern. Vor Ort stellten die Beamten einen jungen Mann, der offenbar auf der Suche nach seinem Wohnungsschlüssel war und sich mittlerweile wieder am Boden befand. Der 32-Jährige hatte kurz vorher eine Bekannte besucht und bei ihr seinen Wohnungsschlüssel vergessen. Nachdem er das Fehlen des Schlüssels auf dem Heimweg bemerkte und zurück zur Bekannten kam, schlief diese jedoch bereits. So kam der junge Mann auf die gefährliche Idee, über die Balkone des Wohnhauses bis zur Bekannten zu klettern. Zu seinem Glück hielt ihn ein zu Recht verärgerter Bewohner der betroffenen Parterrewohnung lautstark auf, als er gerade versuchte, sich von dessen Balkon auf den in der 1. Etage hochzuziehen. Mit Hilfe der Zeugen und der Polizei konnte die Bekannte schließlich ohne Kletteraktion geweckt werden. So konnte der Mann mit seinem Wohnungsschlüssel doch noch sicher nach Hause gehen.

