Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im Kreisverkehr kollidiert

Saalfeld (ots)

Mit einem Radfahrer kollidierte am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin in einem Saalfelder Kreisverkehr. Nach ersten Zeugenaussagen soll die 53-Jährige gegen 16.00 Uhr mit ihrem Skoda in den Kreisverkehr zwischen Knochstraße, Breitscheidstraße und Obere Straße eingefahren sein und den dort fahrenden Radler zu Fall gebracht haben. Der 66-jährige Radfahrer stürzte über die Motorhaube und fiel zu Boden. Dabei zog er sich diverse Prellungen zu und kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Bei dem Unfall entstanden leichte Sachschäden am PKW und dem Fahrrad.

