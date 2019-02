Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dachstuhlbrand

Piesau (ots)

Der Dachstuhl eines derzeit leerstehenden Wohnhauses brannte am Dienstagabend in Piesau. Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr aufsteigenden Rauch am dem betroffenen Gebäude in Alt-Piesau bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr war wenige Minuten später vor Ort und konnte den Brand im Dachgebälk des Wohnhauses löschen. Nach ersten Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 10 000 Euro. Da sich zur Brandzeit offenbar keine Personen im Haus befanden, wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt nun zur Ursache des Feuers. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die Angaben zur Brandursache liefern können und unter Umständen verdächtige Personen im Umfeld des Hauses bemerkten. Informationen zum Brandfall nehmen die Ermittler der Kripo unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell