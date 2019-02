Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Dreitzsch, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 26.02.2019, kam es auf der B281 zwischen Triptis und Dreitzsch zu einem Verkehrsunfall. Der PKW des Verursachers kam aus nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wodurch dieser mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt und zur Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell