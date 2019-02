Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Büro in Klinik aufgebrochen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Im Sonneberger Krankenhaus wurde am Dienstagmorgen ein Einbruch in ein Büro im Küchenbereich von Mitarbeitern der Klinik festgestellt. Unbekannte Täter waren zuvor durch den Haupteingang in das Gebäude und von hier aus in den Küchentrakt gelangt. In der Folge wurde eine Bürotür gewaltsam geöffnet. Aus dem Büro wurde ein I-Pad und 120 EUR Bargeld gestohlen. Konkrete Hinweise zum Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell