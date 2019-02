Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kollision mit Linienbus

Schleiz. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich in der Industriestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem beteiligten Pkw und einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Linienbus, besetzt mit zehn Fahrgästen, in der Industriestraße in Richtung Oschitzer Straße. Der Pkw Audi fuhr in einer Seitenstraße in Richtung Industriestraße und wollte dort nach links abbiegen. Dabei übersah der 18-Jährige Audi-Fahrer den Linienbus, so dass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. An dem Linienbus und dem Pkw entstand geschätzter Schaden in Höhe von insgesamt 5500 EUR.

