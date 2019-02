Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlenes Fahrrad durch Beamte sichergestellt

Sonneberg (ots)

Bei einer Personenkontrolle wurde am Dienstagnacht gegen 03:00 Uhr in der Bernhardstraße ein amtsbekannter 42-jähriger Sonneberger und das von ihm mitgeführte Fahrrad durch Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg kontrolliert. Eine Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass das Fahrrad am 22.02.2019 auf dem Bahnhofsplatz durch Diebstahl abhanden gekommen war. Das Rad wurde daraufhin sichergestellt und wird dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Gegen den Mann wurde eine Anzeige gefertigt, er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell