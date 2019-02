Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrerin findet toten Radfahrer - Zeugen gesucht!

Neustadt an der Orla (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei zu den Todesumständen eines Radfahrers aus Neustadt an der Orla. Eine Autofahrerin fand den 61-Jährigen am späten Montagnachmittag regungslos neben seinem Fahrrad am Straßenrand im Ortsteil Arnshaugk. Nach den bisher gesicherten Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Mann zwischen 16.30 und 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad von Moderwitz in Richtung Neustadt an der Orla fuhr. In Arnshaugk stürzte er aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand und verstarb. Aktuell vermuten die Ermittler, dass der Mann bereits auf Grund vorheriger gesundheitlicher Probleme zu Fall kam und verstarb. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen des Sturzes und zur Todesursache dauern derzeit jedoch noch an. Hinweise auf eine mögliche Fremdbeeinflussung des Sturzes bestehen derzeit nicht. Zur Aufklärung der Gesamtumstände sucht die Polizei jedoch noch weitere Zeugen, die den Radfahrer auf seiner Fahrt am Montagnachmittag kurz vor seinem oder möglicherweise auch bei seinem Sturz bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten der PI Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

