Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogen sichergestellt

Bad Blankenburg (ots)

Keinen guten Start in die Woche erlebte gestern Nachmittag eine junge Frau aus Bad Blankenburg. Die Polizei klingelte mit einem Haftbefehl an ihrer Wohnung, da sie eine Geldstrafe wegen Körperverletzung nicht gezahlt hatte. Als die Beamten ihre Wohnung betraten, fiel diesen ein frischer Cannabisgeruch auf. Bei der Nachschau fanden die Polizisten mehrere Gramm Marihuana sowie Crystal in der Wohnung der 23-Jährigen. Deshalb musste die junge Dame nicht nur mehrere hundert Euro Strafe zur Aussetzung des Haftbefehls zahlen, sondern bekam gleich die nächste Anzeige wegen des Verdachts Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

