Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fund von einem Geschosskopf einer Panzerfaust

Langendembach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag, den 25.02.2019, wurde im Rahmen eines Einsatzes im Zimmer einer Privatperson in Langendembach ein Geschosskopf gefunden. Der Besitzer gab an, diese vor längerer Zeit in einem Wald gefunden zu haben. Anschließend wurde der Geschosskopf fachgerecht sichergestellt und abtransportiert. Die Aufbewahrung explosionsgefährlicher Stoffe ohne Genehmigung ist eine Straftat. Bei Auffinden solcher Gegenstände ist umgehend die Polizei zu informieren und es sollen keinesfalls Gegenstände angefasst oder mitgenommen werden, aufgrund der Explosionsgefahr.

