Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kulturhaus beschädigt

Unterwellenborn (ots)

Mehrere Fensterscheiben warfen Unbekannte am vergangenen Wochenende am Kulturhaus in Unterwellenborn ein. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen zerstörten die Täter insgesamt 21 Fenster des Objektes in der Heinrich-Heine-Straße, indem sie die Verglasung mit Steinen einwarfen. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Informationen zur Aufklärung der Tat richten Sie bitte an die Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560.

