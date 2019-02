Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aluräder und Kettensägen gestohlen

Schmiedefeld (ots)

In Schmiedefeld stahlen Unbekannte am Wochenende einen Satz Aluräder sowie zwei Kettensägen. Die Diebe öffneten in der Nacht zum Samstag eine Garage auf dem Ostfeld und ließen dort einen Satz PKW-Sommerräder mitgehen. Unter Umständen dieselben Diebe drangen in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag auch in ein zurzeit unbewohntes Haus in der Schmiedefelder Straße ein. Aus dem Gebäude ließen sie zwei dort gelagerte Kettensägen im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Von den Tätern und der Diebesbeute fehlt bisher jede Spur. Deshalb sucht die Saalfelder Polizei nun Zeugen, die am Wochenende in Schmiedefeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

