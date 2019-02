Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Quad aufgefahren

Rudolstadt (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Quadfahrerin am Sonntagnachmittag, als sie in Rudolstadt auf einen PKW auffuhr. Nach ersten Zeugenaussagen befuhr die 60-Jährige gegen 16.00 Uhr die Schwarzburger Chaussee in Richtung Saalfeld. An der Ampelanlage der Ankerwerkskreuzung bemerkte die Frau offenbar zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten. In der Folge stieß ihr Quad gegen einen vorausfahrenden Opel Mokka. Dabei verletzte sich die Quadfahrerin leicht an ihrer Hand. An dem Quad und dem PKW entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Der Opelfahrer blieb unverletzt.

