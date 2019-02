Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsjagd durch Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Samstag, 23.02.2019, gegen 03:40 Uhr, sollte in der Bettelhecker Straße, ein Pkw Mazda einer Kontrolle unterzogen werden. Direkt, nachdem die Beamten das Anhaltesignal setzten, beschleunigte die 36 jährige Fahrerin und versuchte sich der Anhaltung zu entziehen. Bei ihrer Flucht fuhr sie über Bürgersteige und missachtete mehrere Stop-Schilder. Die Frau fuhr steckenweise mit 100 km/h durch die Stadt. Erst durch die Hinzuziehung eines 2. Streifenwagens, welcher die Fahrbahn blockierte, konnte die Frau gestoppt werden. Nach der Anhaltung gab sie den Beamten gegenüber an, dass sie Betäubungsmittel konsumiert hat. Ein entsprechender Test verlief positiv. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

