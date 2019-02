Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde in Saalfeld ein Automat durch unbekannte Täter aufgebrochen. Bei dem Automaten handelt es sich um einen Lebensmittel-Selbstbedienungsautomaten, welcher vor einem Lebensmittelgeschäft am Saalfelder Markt aufgestellt ist. Die Täter zerschlugen mit roher Gewalt die Scheibe des Automaten und entnahmen die Waren. Offensichtlich verzehrten der oder die Täter einen Teil der entwendetet Waren im Bereich des Marktes in Saalfeld. Durch die Tat ist ein Schaden von mehr als 1.000 Euro entstanden. Personen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

