Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fensterscheiben beschädigt und Alkohol aus Sportlerheim entwendet

Remptendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden in Remptendorf durch Unbekannte zwei Fensterscheiben des ehemaligen Bahnhofsgebäudes zerstört. Weiterhin wurde in der gleichen Nacht am Sportlerheim ein gekipptes Fenster aufgedrückt und Spirtuosen im Wert von ca. 75 Euro aus dem Gebäude entwendet.

Hinweise zu diesen Straftaten nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

