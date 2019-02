Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beleuchtung von Begleitfahrzeug entwendet

Oppurg, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 00:00 Uhr erhielt die PI Saale-Orla die Mitteilung, dass in Oppurg am Bahnhof mehrere Personen ein Begleitfahrzeug für Schwerlasttransporte beschädigen. Vor Ort wurde festgestellt, dass durch unbekannte Täter vier Rundumleuchten und ein Teil des Schildes "Schwerlasttransport" vom Dach des Fahrzeugs entwendet wurden. Es enststand ein Schaden in Höhe von ca. 650 Euro. Die Täter sollen in einem dunklen (vermutl. Mazda) und in einem hellen (vermutl. Hyundai) Pkw geflüchtet sein. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

