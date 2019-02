Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallursache: Abrutschen vom Bremspedal

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 07:25 Uhr befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin die Wurzbacher Straße stadteinwärts. Vor ihr fuhr ein 70-jähriger mit seinem Chevrolet. An der Einmündung zur Straße der Jugend hatten beide Fahrzeugführer die Absicht nach rechts abzubiegen und verringerten die Geschwindigkeit. Nach eigenen Angaben rutschte die Frau mit dem Schuh vom Bremspedal ab und fuhr dadurch auf den Chevrolet auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

