Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ausreißer versucht, bei Schulfreund unterzutauchen

Burgk. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Aus einer Kinder- und Jugendwohneinrichtung hatte sich am Donnerstagnachmittag ein 13-Jähriger entfernt und war bis zum frühen Abend nicht wieder in die Unterkunft zurückgekehrt. Da der Aufenthaltsort des Jungen nicht bekannt war, hatte ihn daraufhin die Betreuer der Einrichtung als vermisst gemeldet. Zur Suche nutzten die alarmierten Polizeikräfte auch einen Diensthund. Mehrere mögliche Kontaktadressen des Kindes wurden während der Suche bis in die Nacht geprüft. Die Polizisten erhielten dann von einem Zeugen den Hinweis, dass sich der Junge bei einem Schulfreund für die Nacht einquartieren wollte. Dies sollte ohne das Wissen der Eltern geschehen. Glücklicherweise hatte der Vater den heimlichen Gast gegen 22:30 Uhr bemerkt und informierte die Polizei. Somit konnte die Suche mit dem glücklichen Ausgang eingestellt werden und der Junge kam wieder unversehrt zurück in die Wohneinrichtung in die Obhut der Betreuer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell