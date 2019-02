Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche eingesetzt

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Donnerstagabend kamen wegen einer Vermisstensuche neben Polizeikräften am Boden, Kameraden der Feuerwehr und die Rettungshundestaffel auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Kurz nach 21:00 Uhr begann die Suche nach einem vermissten Mann in Rudolstadt Cumbach, wozu gegen 21:40 Uhr auch der Hubschrauber vor Ort eingesetzt wurde. Da der Mann verletzt war und sich an einen unbekannten Ort zurückgezogen hatte, musste davon ausgegangen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befand. Der Mann konnte dann nach mehreren Stunden intensiver Suche durch Polizeikräfte in einer Gartenanlage in Rudolstadt-Cumbach aufgefunden werden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann anschließend in ein Krankenhaus.

