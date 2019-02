Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rentner verliert Kontrolle über seinen PKW

Remda-Teichel (ots)

Ein Rentner verlor am Donnerstagabend in Remda offenbar die Kontrolle über seinen PKW, wobei hohe Sachschäden entstanden und zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Der 74-Jährige befuhr gegen 18.00 Uhr die Mühlbachstraße in Richtung Rudolstädter Straße. Dort soll er laut Zeugenaussagen plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen ein Wohnhaus gefahren sein. Anschließend soll der Mann Vollgas gegeben haben und mit seinem PKW nach rechts gegen die Hauswand eines gegenüberliegenden Hauses gefahren sein. Dabei fuhr er noch einen Verkehrsspiegel sowie ein Verkehrsschild vor dem Wohnhaus um. Zwei Passantinnen, die sich vor dem betroffenen Haus befanden, konnten sich nach eigenen Angaben nur durch einen Sprung zur Seite retten und erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Peugeot des Rentners wurde so stark beschädigt, dass er nach der zweiten Kollision nicht mehr fahrbereit war und an der Hausmauer stehen blieb. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Nach aktuellen Informationen der Polizei erlitt der 74-jährige Fahrer ebenfalls leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Die Höhe der am Unfallort entstandenen Sachschäden ist derzeit noch unklar. Gegen den Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

