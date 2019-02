Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Brandfällen in Bad Blankenburg gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Nachdem Unbekannte letzte Nacht in Bad Blankenburg insgesamt vier Mülltonnen anzündeten, sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Die Täter hatten offenbar gegen Mitternacht zwei Müllcontainer in der Straße der Deutschen Einheit und kurze Zeit später zwei Mülltonnen in der Bahnhofstraße, nahe der alten Post, in Brand gesetzt. Zum Glück konnte die Feuerwehr die Brände löschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Trotzdem entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nun hofft die Saalfelder Polizei auf Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtgebiet bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

