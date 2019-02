Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer stürzt im Kreisverkehr

Saalfeld (ots)

Ein Mopedfahrer stürzte heute Morgen in einem Saalfelder Kreisverkehr. Gegen 07.30 Uhr befuhr der junge Mann mit seiner Simson die Friedensstraße. Im Kreisverkehr geriet er an der Ausfahrt Richtung Bahnhof auf einen glatten Fahrbahnabschnitt und stürzte zu Boden. Dabei entstanden Sachschäden am Moped und der 17-Jährige erlitt Verletzungen am Brustbein. Er kam per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Nach bisherigen Informationen handelte es sich um leichte Verletzungen.

