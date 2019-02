Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berufsschule beschmiert

Unterwellenborn (ots)

Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Mittwoch ein Berufsschulgebäude in Unterwellenborn mit diversen Graffiti. Die Täter begaben sich zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr auf das Schulgelände und besprühten Fassade und Fenster mit dunklem Farbspray. Dabei entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nun ermittelt die Polizei gegen Unbekannt und sucht Zeugen, die Angaben zu tatverdächtigen Personen liefern können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

