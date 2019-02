Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Stromsäulen auf Feengrottenparkplatz aufgebrochen

Saalfeld (ots)

Mehrere Stromsäulen beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf dem Caravanparkplatz der Saalfelder Feengrotten. Die Diebe brachen die Geldbehälter der Stromabnahmestellen auf. Dabei erbeuteten die Täter nur ca. 10 Euro Münzgeld und richteten Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

