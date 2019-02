Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Esel ausgebüxt

Heilingen (ots)

Drei ausgebüxte Esel standen gestern Abend auf der Landstraße L2391 zwischen Zeutsch und Engerda. Gegen 20.00 Uhr meldeten mehrere Autofahrer die Vierbeiner, welche sich bei Heilingen zeitweise auf der Fahrbahn befanden. Zum Glück konnten alle Autofahrer offenbar rechtzeitig bremsen und ausweichen, bevor es zu Zusammenstößen kam. Als die alarmierte Saalfelder Polizei wenig später am Einsatzort eintraf, waren die Esel auf einen angrenzenden Feldweg ausgewichen. Über die Polizei in Stadtroda konnte schließlich der verantwortliche Eselhalter aus dem Saale-Holzland-Kreis aktiviert werden. Der Mann aus Orlamünde kam umgehend vor Ort, fing seine Tiere zügig wieder ein und führte sie zurück auf ihre Weide in Richtung Orlamünde. Offenbar hatten die Tiere am Abend eine Lücke im Weidezaun ausgemacht und nach neuen Weidegründen gesucht. Alle Esel und Autofahrer blieben unbeschadet.

