Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tempokontrollen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Hockeroda, Cursdorf (ots)

Potentiellen Rasern war die Saalfelder Verkehrspolizei heute Vormittag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt auf der Spur. In Hockeroda überwachten die Beamten auf der B85 die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in der Ortsdurchfahrt. Zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr blitzten die Polizisten dabei 10 Autofahrer, die schneller als erlaubt unterwegs waren. Neun von Ihnen kamen mit Geschwindigkeiten zwischen 61 und 70 km/h ohne Punkte und Fahrverbote davon. Sie werden voraussichtlich Verwarngelder zwischen 25 und 35 Euro zahlen müssen. Der Tagesspitzenreiter hatte mit gefahrenen 82 km/h weniger Glück. Er wird wohl zwei Punkte in Flensburg bekommen, muss 160 Euro Bußgeld zahlen und einen Monat auf seinen Führerschein verzichten. Zur selben Zeit kontrollierten weitere Beamte der Verkehrspolizei auch in Cursdorf die Höchstgeschwindigkeiten. Bei dort erlaubten 70 km/h im Ortsteil Ziegelhütte blitzten die Polizisten insgesamt 28 Autofahrer, die zu schnell fuhren. Mit Verwarngeldern bis maximal 35 Euro kamen hier 21 Fahrer davon. Sieben fuhren Tempi zwischen 97 und 106 km/h und müssen nun bis zu 160 Euro Bußgeld zahlen, bekommen bis zu zwei Punkte und müssen außerdem mit Fahrverboten rechnen.

