Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldautomat in Einkaufsmarkt aufgebrochen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Bettelhecker Straße waren am vergangenen Wochenende Unbekannte eingebrochen. In der Zeit zwischen Samstag nach Ladenschluss bis Montagmorgen hatten sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Markt verschafft, um anschließend einen Geldautomaten aufzubrechen. Dabei wurde eine größere Geldsumme erbeutet. Da es bisher keine konkreten Hinweise zu den Einbrechern gibt, bitten die Ermittler der Kripo Saalfeld Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum wahrgenommen haben, sich unter Tel. 03672/417-1464 zu melden. Aufgrund der laufenden polizeilichen Ermittlungen, können keine weiteren detaillierten Auskünfte zum Vorgehen der Täter oder des genauen Beuteschadens erteilt werden.

