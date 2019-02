Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte bei Unfall auf B88 - Zeugen gesucht!

Uhlstädt, B88 (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, bei dem heute Morgen auf der B88 zwischen Uhlstädt und Zeutsch zwei Frauen verletzt wurden. Der Unbekannte soll zwischen 07.45 Uhr und 08.00 Uhr mit einem weißen PKW mit Schweizer Kennzeichen in Richtung Jena gefahren sein. In einer unübersichtlichen Kurve soll er trotz Sperrlinie und Gegenverkehr einen vorausfahrenden Traktor mit zwei Anhängern überholt haben. Dabei leitete eine Seatfahrerin im Gegenverkehr eine Vollbremsung ein, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Eine ihr folgende Mazdafahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Seat auf. Hierbei wurden beide Frauen (44 u. 32 Jahre) verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach jetzigen Informationen erlitten sie leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der unbekannte Fahrer des weißen Fahrzeuges kollidierte offenbar mit keinem anderen Fahrzeug und soll weiter in Richtung Jena geflüchtet sein. Er konnte trotz einer Fahndungsaktion der Polizei bisher nicht gestellt werden. Ein weiterer Autofahrer, der hinter dem unfallverursachenden PKW den Traktor ebenfalls überholte, meldete sich als Zeuge, konnte den Flüchtenden aber nicht näher beschreiben. Deshalb sucht die Saalfelder Polizei nun dringend weitere Zeugen. Wer Angaben zu dem weißen PKW mit Schweizer Kennzeichen und dessen Fahrer liefern kann oder den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

