Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung zu 78-jähriger Waltraud Weidlich (Bezug zu "Vermisstensuche an der Saale", Meldung der LPI Saalfeld vom 15.02.2019)

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Im Zusammenhang mit der Suche nach einer vermissten Rentnerin am Freitag, den 15.02.2019, die sich auf den Bereich der Saale und ihre Wehre erstreckte, bittet die Polizei um Hinweisen von möglichen Zeugen. Wer hat die 78-jährige Vermisste, Frau Waltraud Weidlich, am Freitagmorgen gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Zuletzt wurde sie am Freitag um 07:00 Uhr in einem Saalfelder Pflegeheim in der Hannostraße gesehen. Am Freitag suchten Kräfte der Polizei und Feuerwehr an der Saale und auf dem Gewässer nach der Frau, da zu befürchten war, dass ihr im Bereich des Flussufers etwas zugestoßen war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Rentnerin aus freien Stücken in das Gewässer begeben hatte. Nachdem die Suche an der Saale erfolglos abgebrochen werden musste, fehlt nach wie vor jede Spur von ihr. Zur Bekleidung von Frau Weidlich ist bekannt, dass sie einen geblümten Pullover und eine Jogginghose trug. Die Rentnerin ist 1,55 m groß. Es wird angenommen, dass sich Frau Weidlich mit dem Rollator von dem Pflegeheim entfernt hatte, der später am Freitagmorgen am Saaleufer aufgefunden wurde. Hinweise möglicher Zeugen werden bei der Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464 entgegen genommen.

