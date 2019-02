Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Oldtimer aus Garage gestohlen

Schmiedefeld (ots)

Ein Oldtimermotorrad stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einer Garage in Schmiedefeld. Die Diebe hebelten in der Nacht zum Samstag das Holztor der betroffenen Garage im Ostfeld auf. Im Inneren ließen sie das dort abgestellte Motorrad vom Typ MZ ES 300 mitgehen. Da bisher jede Spur von dem braun lackierten Oldtimer fehlt, werden nun dringend Zeugen gesucht. Hinweise zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Kraftrades nehmen die Beamten des Inspektionsdienstes Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

