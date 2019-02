Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheibe eingeschlagen

Rudolstadt (ots)

Die Saalfelder Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedenbruch gegen bislang unbekannte Täter aufgenommen, als diese in der Nacht zum Freitag sich widerrechtlich Zutritt zu einer Firma in der Humboldtstraße verschafften und dort bei einer Lagerhalle eine Fensterscheibe einschlugen, so dass ein Schaden von zirka 25 Euro entstand. Hinweise hierzu werden unter Telefon 03671-560 entgegen genommen.

