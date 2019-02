Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durch Sonne geblendet

Unterweißbach (ots)

Vier leichtverletzte Personen und einen Sachschaden von zirka 15.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 13:50 Uhr auf der Landstraße zwischen Sitzendorf und Neu Leibis beim Abzweig nach Unterweißbach ereignete. Eine 57-jährige VW-Fahrerin befuhr von Sitzendorf kommend die Landstraße und beabsichtige an der Einmündung nach links in Richtung Unterweißbach zu fahren. Hier übersah sie nach eigenen Angaben durch die tiefstehende Sonne den im Gegenverkehr befindlichen Ford-Fahrer, so dass es zur Kollision mit diesem kam. Durch den Aufprall wurde der Pkw Ford nach rechts gegen einen Pkw Audi geschleudert, der im Einmündungsbereich aus Richtung Unterweißbach kommend, hielt. Beide Insassen des Audi´s und jeweils die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge wurden durch Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht, konnten jedoch nach intensiver Untersuchung entlassen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell