Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Einparken gegen Fahrzeug gefahren

Rudolstadt (ots)

Samstag gegen 17:15 Uhr beabsichtigte eine Honda-Fahrerin in der Stiftsgasse ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Während des Einparkens streifte sie jedoch einen abgestellten Pkw Mazda, so dass an beiden Fahrzeugen ein Schaden von zirka 500 Euro entstand.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

