Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durch Unaufmerksamkeit aufgefahren

Saalfeld (ots)

Freitag um 14:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Angestellte eines Zustellerunternehmens die Rudolstädter Straße stadtauswärts und beabsichtigte an der Einmündung Am Eichelteich nach links in diese abzubiegen. Aufgrund Gegenverkehr musste sie jedoch verkehrsbedingt Halten. Dies wiederum erkannte der nachfolgende BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf, so dass ein Gesamtschaden von zirka 1500 Euro entstand.

