Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisstensuche an der Saale

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Zeugen alarmierten heute Morgen kurz nach 08:00 Uhr die Polizei, da am Ufer der Saale in Höhe der Festwiesen ein Rollator festgestellt wurde. Kurz darauf erhielten die Beamten zusätzlich die Info, dass aus einem Saalfelder Pflegeheim eine Bewohnerin vermisst wird. Der gefundene Rollator konnte dem Pflegeheim zugeordnet werden. Da die Ermittler davon ausgehen mussten, dass der vermissten Rentnerin etwas zugestoßen ist, wurde eine groß angelegte Suche im Bereich der Saale und ihren Wehren gestartet. Dabei kam neben Polizeikräften am Boden auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Weiterhin wurde ein Fährtenhund an der Saale angesetzt. Feuerwehrkameraden von Saalfeld und Rudolstadt suchten direkt auf dem Fluss nach der Rentnerin. Bisher fehlt jedoch leider jede Spur von der Frau.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell