Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Audi gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Sonntag kurz vor 01:00 Uhr in der Nacht wurde ein 65-jähriger Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße durch Lärm auf der Straße geweckt. Als der Mann nachschaute, bemerkte er noch einen weißen Pkw Audi, der davon fuhr. Es stellte sich dann heraus, dass der Pkw zuvor offenbar gegen eine Grundstücksmauer gefahren war. Danach flüchtete der bisher unbekannte Fahrer mit dem beschädigten Pkw in Richtung Königsee. Bei der Fahndung durch die alarmierten Polizisten konnte der gesuchte Pkw ohne Kennzeichen gegen 02:00 Uhr auf einem Parkplatz der Burg Greifenstein festgestellt werden. Zur Spurensicherung wurde der weiße Audi sichergestellt und Ermittlungen zum Fahrer eingeleitet. Wer in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zum Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

