Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: vermisster Rentner

Ein Dokument

Rudolstadt - Etzelbach (ots)

Seit dem 09.02.2019 wird der 82-jährige Karl Koch aus einem Pflegeheim in Etzelbach vermisst. Als die Pflegekräfte Herrn Koch gegen 22:00 Uhr noch einmal aufsuchen wollten, wurde bemerkt, dass er nicht mehr in seinem Zimmer war. Der Gesuchte wurde zuletzt am Samstagabend durch andere Bewohner im Heim gesehen. Herr Koch ist nicht orientiert und dement. Herr Koch benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Zur Personenbeschreibung ist folgendes bekannt:

- 82 Jahre alt - 1,65 m groß - ca. 75 kg, Bauchansatz - Glatze - bekleidet mit dunklen Sachen, trägt meist eine Bommelmütze

Die Polizei sucht dringend Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthalt des Vermissten. Informationen nimmt die Kriminalpolizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03672-417-1464 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell