Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trotz Hausverbot in Gemeinschaftsunterkunft

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 09.02.2019 gegen 15:30 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft in Schleiz aus. Wie sich vor Ort herausstellte handelte es sich um einen Fehlalarm. Dieser wurde vermutlich durch Zigarettenrauch ausgelöst. Während des Einsatzes stellten die eingesetzten Beamten einen Mann aus Gera (23, m, syrisch) fest, welcher sich trotz Hausverbot in der Gemeinschaftsunterkunft aufhielt. Der Mann verließ die Einrichtung. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

