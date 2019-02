Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht durch polnischen Transporter

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag zwischen 12:00 und 13:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein polnischer, magentafarbener Kleintransporter Mercedes von den Parkflächen der Rossmann-Filiale rückwärts ausparkte und dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die gegenüberliegende Hausecke stieß. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und übergab es den Mitarbeitern des Rossmann, welche den Unfall am Samstag der Polizei meldeten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro am Gebäude.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla sucht Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, da sich dieser vermutlich öfter in Schleiz und Umgebung aufhält. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 03663/4310.

