Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Firma

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht in ein Büro in der Ludwig-Jahn-Straße einzubrechen. Hierbei versuchten der oder die Täter die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Diese wurde dadurch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ins Objekt gelangte man nicht.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla nimmt Zeugenhinweise jederzeit unter 03663/4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell