LPI-SLF: Brandfall wegen technischen Defekt

Bad Lobenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr kam es in Bad Lobenstein, Mathildenhöhe zum Einsatz der Feuerwehr wegen einem gemeldeten Brandfall in einem Wohnhaus. Wie sich vor Ort herausstellte war der Auslöser eine Stromverteilerdose, welche durch einen technischen Defekt zu qualmen begann. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell