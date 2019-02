Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Containerbrand Jutta-Straße

Sonneberg (ots)

In den Abendstunden des 09.02.19 wurde durch unbekannten Täter ein Müllcontainer in Sonneberg in der Jutta-Straße in Brand gesetzt. Einige Personen, welche den Brand registrierten, versuchten diesen zu löschen und informierten Feuerwehr und Polizei. Einer der Personen verletzte sich bei dem Löschversuch und musste sich ärztlich behandeln lassen. Seitens der Polizei Sonneberg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. Haben Sie Hinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen könnte? Melden Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizei.

