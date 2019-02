Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit 2 verletzten Personen

Schwarzburg - Allendorf (ots)

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, kam die 18jährige Fahrerin eines Pkw Fiat aus bisher nicht geklärten Umständen auf der Landstraße zwischen Allendorf und Schwarzburg nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug überfuhr zunächst einen freien Platz, touchierte anschließend eine dort befindliche Mauer, drehte sich in der weiteren Folge, stieß dann gegen einen Baum und kam abschließend auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die Fahrzeugführerin und ihr 19jährger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in die Thüringen-Klinik eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt mit ca. 15.000,- Euro einen Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell