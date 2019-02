Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte Täter beschmieren Treppe mit unbekannter Substanz und verletzen Rentnerin

Bad Lobenstein (ots)

Am 08.02.2019 beschmierte ein unbekannter Täter die Treppe in einem Wohnhaus in Bad Lobenstein mit einer unbekannten, gelartigen Substanz. Als eine Hausbewohnerin (78, weiblich, deutsch) die Treppe hinuntergehen wollte, rutschte sie auf der Substanz aus und stürzte. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

