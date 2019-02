Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hilfsbereitschaft unter Nachbarn durch Betrüger ausgenutzt

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Erneut haben sich Betrüger die Hilfsbereitschaft unter Nachbarn zu Nutze gemacht und daran ihre Betrugsmasche angepasst. Am vergangenen Wochenende meldete sich ein Anrufer bei einem Saalfelder Restaurant und gab sich als Geschäftsmann der benachbarten Firma aus und bat um einen Nachbarschaftsdienst. Da die Restaurantmitarbeiter den Geschäftsmann und Nachbarn als Stammkunden kennen und glaubten, ihn am Telefon zu haben, willigten sie auch ein, ihm behilflich zu sein. Der Anrufer bestellte zunächst einen Tisch für mehrere Personen und kündigte einen Geschäftskunden an, der vor dem Abendessen wichtige Dokumente für den Geschäftsmann überbringen wird. Weil er selbst zu der Zeit unterwegs sei, könne er den Kunden jedoch nicht empfangen. Die Restaurantmitarbeiter erklärten sich bereit, die Post entgegenzunehmen und auch einen zweistelligen Betrag an den vermeintlichen Geschäftskunden auszuhändigen, um dessen Kosten zu decken. Der vermeintliche Nachbar am Telefon versprach, das vorgestreckte Geld dann später an das Restaurant wieder zurückzuzahlen. Wie vereinbart erschien ein Mann zum Termin und übergab zwei Briefe und erhielt dafür vom Restaurant den zweistelligen Betrag. Da der echte Geschäftsmann aus der Nachbarschaft jedoch nicht mit seinen Gästen zum Abendessen erschien und mehrere Tage ohne weiteren Kontakt der Nachbarn verstrichen, suchten die Restaurantmitarbeiter den Geschäftsmann auf. Dabei flog der Schwindel der unbekannten Betrüger auf. Bei der Polizei wurde daraufhin Anzeige erstattet und die Person beschrieben, die die Briefe ins Restaurant brachte und das Geld entgegennahm. Demnach war der Täter gut gekleidet und hatte längere blonde Haare. Er war auffallend schlank. Um die Geschichte der Betrügergruppe noch glaubwürdig zu machen, hatte er sogar eine Quittung für den Erhalt des Geldes ausgestellt. Die Ermittler der Saalfelder Polizei gehen davon aus, dass weitere Betrugshandlungen unter dem Deckmantel der Nachbarschaftshilfe in ähnlicher Form begangen wurden. Geschädigte dieser oder ähnlicher Betrügereien werden daher gebeten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Bei ähnlichen Anrufen schützen sich Betroffene auch, indem sie sich selbst beim Nachbarn oder Bekannten rückinformieren, ob alles seine Richtigkeit hat und die Nachbarschaftshilfe ihre positive Wirkung behält. Gute Nachbarn werden für diese Vorsichtsmaßnahme Verständnis zeigen.

